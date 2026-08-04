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MHP Genel Başkanı Bahçeli çerçeve yasayı imzaladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine imza verdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Bahçeli ve parti yönetiminin imzalarını AK Parti Grup Başkanlığı'na teslim ederken, gün içinde diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli çerçeve yasayı imzaladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak "çerçeve yasa" teklifine imza verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanlığına gelerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve kendisinin imzalarını teslim etti.

Gün içerisinde, diğer MHP milletvekillerinin de kanun teklifine imza atması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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