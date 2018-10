MHP Genel Başkanı Bahçeli: Fırsatçılara yaptırım uygulanmalı

02 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir." dedi.

Bahçeli, "Almanya, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa, FETÖ'yü terör örgütü olarak, hem de PKK'dan daha beter bir cani örgüt olarak tanımalı, ülkesindeki FETÖ'cüleri iade etmelidir." diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız." diyen Bahçeli, "Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız." ifadesini kullandı.