MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye ekonomik refahın da stratejik anahtarı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda "Terörsüz Türkiye" süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte bölgede yeni bir dönemin önünün açıldığını savunan Bahçeli, bu sürecin bölgeye yönelik "emperyalist planları" bozduğunu ifade etti.

"Bölgenin anahtarı Türk barışı"

Bölgeyi de kapsayacak şekilde "Türk barışı"nı inşa etmeyi hedeflediklerini belirten Bahçeli, "Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı; Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi, huzur ve refah modelinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin güvenlik politikalarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye; yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır" dedi.

Süreci "gelecek Türk asırlarının müjdesi" olarak nitelendiren Bahçeli, hedefin Türkiye'nin yanı sıra bölgesel istikrar ve barış açısından da önem taşıdığını kaydetti.

"Bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi geride kalmalı"

Bölgedeki dış müdahalelere de değinen Bahçeli, bölge ülkelerinin kendi geleceklerini belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "Binlerce kilometre öteden gelerek, bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalı" diye konuştu.