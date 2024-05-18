MHP lideri Devlet Bahçeli'den Çetin Doğan'a tepki: Yetki kullanıldı, istismarının olmaması lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesi ve Çetin Doğan'ın açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, 28 Şubat'ın özellikle AK Parti ve ona gönül vermiş insanları oldukça üzen bir olay olduğunu söyledi.

Aradan yıllar geçtiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak hepsinin tahliyesine karar verdiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunu çok iyi anlamak lazımdır. Atılan bu adımın ne gibi bir mana taşıdığını iyi değerlendirmek gerekir. Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkisini kullanarak, insani bir yaklaşım içerisinde, 80 yaş üstü grubun artık cezaevinde hayatlarını devam ettiremeyecek güçlükle karşı karşıya kaldığını anlayışla karşılayıp, cezaevinden çıkmasına vesile olmuştur. Bunun istismarının olmaması lazım. Efendim 'bu bir aftır' veyahut da 'anayasanın bilmem kaçıncı maddesidir' vesaire. Bunlar yakışık şeyler değil. Atılmış olan adımlar eğer Türkiye'de normalleşme süreci yaşanıyorsa onun içerisinde önemli bir adım olarak görülmeli. Herkes hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun 80 yaş grubunun üzerinde artık cezaevinde hayatını devam ettirmekte güçlük çeken insanları dikkate aldığınız vakit, bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülmemelidir. Doğrusu da budur.

'Konuşması uygun olmadı'

Mesela cezaevinden çıkan, zannediyorum bir komutan, Çetin Doğan'ın konuşması bana göre uygun olmamıştır. Yani o aklım, melekem yerindedir vesairedir; çıkmasına, affa uğramasına sanki yadırgar bir üslup içerisinde. Ben cezaevi müdürü olmuş olsaydım, aftan yararlananların listesine bakar, 'Çetin Doğan sen orada yoksun' der, geri içeri alırdım.

Cumhurbaşkanı'nın, siyasi olarak görmek, daha evvelden 'şöyle oldu, böyle oldu' demek yerine, insani ve vicdani bir yaklaşımla anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kendisine en fazla zulüm yapıldığı kanaati toplumda yaygın olan bir gruba vermiş olması takdirle karşılanmalıdır."

'Sulandırmak doğru değil'

Bahçeli, "Halen cezaevlerinde olan 28 Şubat mağdurlarının ailelerinin de aynı yönde bir talepleri var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Bu şartlar özel bir şart. Onlar 80 yaşındalar mı? 80 yaşında değilse niye yararlansın? Bunu bu şekilde dağıtıp, sulandırmak, anlaşılmaz hale getirmek doğru değil." yanıtını verdi.

Çetin Doğan ne demişti?

84 yaşındaki Çetin Doğan, tahliye olmasının ardından "Adalet hepimiz için gerekli olan bir şey. Televizyonlarda bir aftan söz ediliyor. Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya Anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir" demişti.