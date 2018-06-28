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MHP, Meclis başkanlığında AK Parti'yi destekleyecek

MHP, TBMM başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayını destekleme kararı aldı.

MHP, Meclis başkanlığında AK Parti'yi destekleyecek
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı.

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