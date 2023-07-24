MHP, yerel seçim startını verdi: '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partinin internet sitesinden Lozan Barış Antlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Bahçeli, Lozan sürecinin 'Türkiye'nin uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet’in tezahür ve tecelli zemini' olduğunu ifade etti.

"Yeni Türkiye’nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır" diyen MHP lideri, 'Şark Meselesi’nin cenaze merasimi olan Sevr’i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşaların tekrar devrede' olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Lozan'a dair terör örgütlerinin açıklama ve eylem çağrılarından bahsederken, "Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması’nın Milli Mücadele’yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti: "Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümünde, '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, Lozan delegasyonunu hürmet ve rahmetle anıyorum."