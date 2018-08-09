MHP'den 'yanıltıcı anket'lere karşı yasa teklifi

09 Ağustos 2018

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle anketlerle kamuoyunu yanıltma amacıyla yanlış bilgiler sunan araştırma şirketleri yöneticileri için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

MHP, 24 Haziran seçimleri öncesinde bazı anket şirketlerini partinin oy oranlarını düşük göstermekle suçlamış ve seçimin ardından Karakaya genel merkezin isteğiyle bu yasa teklifini hazırlamaya başlamıştı.

Karakaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında anketlerin bir "manipülasyon aracı" olarak kullanıldığını savunarak, şöyle konuştu:

"Bu işten en fazla zarar gören bir partinin mensubu olarak bunlara artık dur demenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Hukuk devletinin olduğu yerde kamuoyu araştırma piyasası da kanunsuz, nizamsız, denetimsiz, başıboş olarak bırakılamaz."

MHP'nin teklifinde "araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin" iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

16 maddelik teklife Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti'nin destek verip vermeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

10 kata kadar idari para cezası

Teklifle araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşulların TÜİK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi öneriliyor.

Kamuoyu araştırmalarının planlanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının yayınlanması gibi süreçlerde şeffaf olunması istenilen teklife göre, araştırmacı anketini kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleriyle birlikte paylaşmak zorunda olacak.

Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası da kesilebilecek.

Kaynak: Reuters