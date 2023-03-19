MHP’nin iki belde belediye başkanı trafik kazası geçirdi!
Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada Nevşehir’in Kaymaklı ve Kavak belediye başkanları yaralandı. Yaralanan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Manavgat ilçesinde düzenlenen MHP Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası kentten ayrılan Harun Çekiç'in kullandığı 50 KB 002 plakalı otomobil, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde takla atarak şarampole yuvarlandı.
Nevşehir'in Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Antalya'da trafik kazasında yaralandı.
Kazada Çekiç ile otomobilde bulunan Feridun Bağcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki belde belediye başkanının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.