Midibüs devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

04 Şubat 2018

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki yolculardan 1'i öldü, 22 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 25'inci kilometresinde Karaman mevkiinde meydana geldi.

Ereğli'den Karabük'e giden S.B.(55) yönetimindeki 67 AS 262 plakalı yolcu midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Haber verilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada olay yerinde kimliği belirlenemeyen bir kadın yaşamını yitirirken, yaralanan 22 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı Hüseyin Çiftçi, kaza yapan midibüsün yanına koştuklarını belirterek, "Hemen gittik camları kırdık ve yaralıları çıkarttık" dedi. Cenaze, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Midibüs şoförü S.B.'nin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA