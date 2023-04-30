Millet İttifakı İzmir Mitinginde halka buluştu

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar:

"İzmir’deyiz kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz. Hasan Tahsin’in kentindeyiz. Benim umudum sizlersiniz. Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız. Bütün engelleri yıkıp Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesi kucaklayacağız."

"215 bin 650 genç ilk kez oy kullanacak. Bu seçim gençlerin kendini göstereceği seçimdir. Bu seçimler Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Gençler ilerde çocuklarına benim bir oyum demokrasi için çok önemlidir diye anlatacaktır."

"Sizden tek isteğim sandığa gidin, sizden tek isteğim oyunuzu kullanın. Size söz veriyorum baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu üleye hiçbir çocuğun aç yatmadığı günleri getireceğim. Kırsalda hiçbir kadının hiçbir gencin aç kalmamasını sağlayacağız. Her kadının sosyal güvencesi olacak. "

"Türkiye dünyada yeniden şahlanacak. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayırılacak."

Koro halinde bağarıyorlar sen parayı nereden bulacaksın? Beşli çeteden alacağım üretene vereceğim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem ve asla yedirmem. Bizim güvenliğimiz sağlayan polis arkadşlarımız var onların da dertlerini biliyorum. 24 saat çalıştırıyorlar. Bu insan kardeşim makina değil. Onlar sadece sarayı düşünüyorlar. Gençler sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefleri olacak."

Üreten değer vereceğiz. Alın terine değer vereceğiz. Benim saraylarda gözüm yok. Mustafa Kemal'in mütevazi Çankayasına gideceğim. İklim değişikliğiyle beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor. 16 uçağı var beyefendinin. Onları satıp yangın söndürme uçağı alacağız. Ekrem Başkanın da söylediği bir söz vardı.Herşey çok güzel olacak."