Millet İttifakı liderleri CHP’de

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Seçimin saat 17.00'de tamamlanmasıyla birlikte gözlerin çevrileceği iki adresten biri de CHP Genel Merkezi olacak. CHP Genel Merkezi ikinci tur seçimleri için ilk turdaki gibi ziyaretçilere kapatıldı. Gazeteciler için oluşturulan alanın yanı sıra, çok sayıda baz istasyonuyla seçim sürecinin herhangi bir aksama yaşanmadan takip edilmesi amaçlanıyor.

CHP Genel Merkezi'ne çıkan ara sokaklar trafiğe kapatılırken çok sayıda polis barikatı yerleştirildi. Partinin üst katlarında seçim görevlileri ve diğer parti kurmayları için alanlar oluşturuldu.

Liderlerin CHP Genel Merkezi’ne gelmesi bekleniyor

Kılıçdaroğlu’na oyların sayılmaya başlamasıyla eşlik edecek iki isim ise, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacak. Millet İttifakı üyesi partilerin liderlerinin ise gecenin ilerleyen saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelmesi bekleniyor.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı CHP’de 14 Mayıs seçimlerinde kurulan seyyar sahne ise bu kez kurulmadı.