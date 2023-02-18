Millet İttifakı'ndan 'deprem' toplantısı: 'Yasak getirilmeli' çağrısı

Depremler dolayısıyla 13 Şubat'taki toplantıyı erteleyen Millet İttifakı partileri, "deprem" gündemiyle toplandı.

Toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı sonrasında Millet İttifakı adına yapılan ortak açıklamada, "Deprem ülkesi olan Türkiye’mizde afet öncesi gerekli hazırlıkların yapılmadığı, yeterli tedbirlerin alınmadığı apaçık ortadadır. Eskiden Başbakanlık’a bağlı olan AFAD’ın kurumsal kapasitesinin zayıflatılması, liyakatten yoksun insanlara üst düzey kadrolarda sorumluluk verilmesi, depreme dayanıksız binalara hiçbir rapor istenmeden imar affı çıkarılması ve inşaat sektöründe yolsuzluklara kapı aralayan ölçüsüz rant hırsı milletimize ölümcül bir fatura ödetmiştir" denildi.

"Deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmamıştır. Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtlar apaçık ortadadır" denilen açıklamada, "Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Yabancıya ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalı"

Açıklamada, “Afet bölgelerinde yabancılara ev, arsa ve arazi satışı yasaklanmalıdır” denilirken, “Bölgenin yeniden imarı esnasında Hatay başta olmak üzere demografik ve sosyal yapının korunması büyük önem arz etmektedir. Özellikle bu konunun takipçisiyiz!” ifadelerine yer verildi.

İptal edilen toplantı 2 Mart'ta

Millet İttifakı, 13 Şubat’ta deprem nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantının yine Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 2 Mart Perşembe günü yapılacağını açıkladı.