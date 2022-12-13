Millet Kütüphanesi'nde Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor

Yetkin uygulama geliştirici ekosistemi oluşturacak ve dijital ihracata katkı sağlayacak AATCE'de, kodlamaya ilgi duyan gençlere "Swift" kodlama eğitimleri verilecek.

Gençlerin eğitim sonunda sertifika sınavlarına girebilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaçları ücretsiz sağlanacak.

Toplam 120 saat olarak tasarlanan eğitimlerin, öğrencilerin katılımına uygun olacak şekilde cumartesi 13.00-18.00, pazar da 09.00-14.00 saatlerinde, haftada 10 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürmesi planlanıyor.

Açılış haftası dersinin 21 Aralık'ta başlayacağı eğitimlere başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Millet Kütüphanesi Etkinlik ve Eğitim Başvurusu" hizmeti ile yapılabilecek.

Başvuruda bulunanlarda, 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen "Swift" bilmek şartları aranıyor.

Yaş sınırı ve yüksekokulda okuyor ya da mezun olmuş olma şartıyla, atölye öğrencilerinin beklentilerinin ve seviyelerinin benzer olması, öğrenciler içinde akran öğreniminin etkin bir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda belirlenen 16-29 yaş aralığına istinaden, atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları atölyedeki eğitimlere katılabilecek.

​​​​​​​Etkinlikten, her eğitim döneminde 12 öğrenci yararlanabilecek. Eğitim dönemi başında katılımcılara uygulama sınavı yapılacak. Kodlama becerilerinde yetersizlik görülen adaylar yerine yedek listeden başka katılımcılar eğitime dahil edilecek.

BAŞVURULAR 20 ARALIK'A KADAR YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmak için çalıştıklarını anımsattı.

Bu kapsamda eğitimlere çok önem verdiklerini belirten Koç, "Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor. 21 Aralık'ta başlayacak Swift Kodlama Eğitimleri için kayıtlar başladı. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden 20 Aralık'a kadar başvuru yapabilirler." ifadelerini kullandı. (AA)