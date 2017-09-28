28 Eylül 2017

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksekova programları kapsamında, Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış töreninin ardından Şehir Stadyumu'na geçti.

Yapılan spor sahalarını ve tesisleri inceleyerek Yüksekova Belediyespor bünyesindeki sporcularla sohbet eden bakanlar, top sektirerek penaltı atışı da yaptı.

Daha sonra 2014'te terör örgütü tarafından yakılan spor salonu alanında incelemelerde bulunarak yeni yapılacak kompleks hakkında yetkililerden bilgi alan Soylu ve Bak, ardında da AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, bir takım temaslarda bulunmak, Hakkarililerle, Yüksekovalılarla hasbihal etmek için geldiklerini belirterek, kendilerine gösterilen sıcak ilgi ve samimiyete teşekkür etti.

Soylu, birbirlerine olan samimiyetlerini, içtenliklerini çok daha iyi noktalara taşımak zorunda olduklarını ifade ederek, teşkilatlar olarak görevlerini tam anlamıyla yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

"Milletin kararına ve iradesine güveniyoruz"

Süleyman Soylu, 2019'a, çok önemli bir hedefe doğru ilerlediklerini ve bu sürece hazır olmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Siyasetiyle, ticaretiyle, eğitimiyle, teşkilatlarıyla, belediyeleriyle, 2019'a öyle bir koşuya başlamalıyız ki bütün dünya peşimizden koşsa bize yetişememesi gerekir. Bunu da sivil ve siyasal iradenizle sağlamalısınız. Memleketi türlü türlü sıkıntılara sokmaya çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü güçlü bir demokrasi irademiz var Türkiye'de. Bundan vazgeçmiyoruz. Milletin kararına ve iradesine güveniyoruz. Özellikle milletin iradesi tarihinden, değerlerinden, inançlarından, demokrasiden güç alıyor. O nedenle 15 Temmuz'u, 6-7 Ekim'i, 17-25'i, Gezi olaylarını yaptılar ne oldu? Bunların hepsinin neşet ettiği, planlandığı, koordine edildiği, düğmesine basıdığı yer aynıdır. Ayrı bir yer değildir. Bunlar birliğimize, yükselmemize, çocuklarımızın yarına umutla bakabilmesine, akşam evimizde huzurlu oturmamıza karşılar. İstemiyorlar Hakkari'de, Yüksekova'da fabrikalar, fakülteler, yüksekokullar olsun. Sürekli başımızı bir dertle meşgul etmek istiyorlar."

Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenlere karşı belirledikleri istikamette yürümeye devam edeceklerini, Türkiye'nin istikametinden ayrılmaması gereken bir zaman dilimi içinde olduklarını söyleyen Soylu, 15 yıldır Türkiye'yi idare ettiklerini ve oy oranlarının yüzde 50 olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA