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Milli Mutabakat Komisyonu beşinci kez toplandı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beşinci toplantısı yapıldı.

Milli Mutabakat Komisyonu beşinci kez toplandı
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AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, beşinci toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMMAnayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı yapılan beşinci toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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