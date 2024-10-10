Milli Savunma Bakanlığı: 966 sivili taşıyan 2 gemi Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan’dan çok sayıda ülke, tahliye operasyonu gerçekleştiriyor.

Türkiye, 878’i Türk, 24’ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplamda 966 kişiyi Deniz Kuvvetlerine ait 2 gemiyle Lübnan’dan tahliye ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in saldırıları sonucu Lübnan’dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin’e gelmek üzere Beyrut Limanı’ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimize 2 adet fırkateyn ve 2 adet karakol gemisi koruma sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Gemilerin akşam saatlerinde Mersin Limanı’na varması bekleniyor.