Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.