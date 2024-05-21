Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.