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Milyonları ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Milyonları ilgilendiren tasarı komisyondan geçti
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"Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni düzenlemelerle ilgili açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA

Son dakika vergi tbmm

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