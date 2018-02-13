Minibüs askeri TIR'a çarptı: 3 ölü, 10 yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, park halindeki askeri TIR'a çarpan minibüste 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 DT 289 minibüs, park halindeki askeri TIR'a çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.