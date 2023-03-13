Minibüsçüler caddesine raylı sistem geliyor: Minibüsçüler tepkili

İstanbul Anadolu Yakası'nda ‘Minibüs Caddesi’ olarak bilinen hattın bir kısmında ulaşımın tramvaylarla sağlanması planlanıyor. Tramvay seferinin Kadıköy-Maltepe arasında yapılacağı ifade edildi.

Projeyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin sosyal medya hesabından duyurdu.

"Yıl sonunda hazır olacak"

Alpkökin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak" NTV'de yer alan habere göre, karara minibüsçüler tepki gösterdi.



"Şu anda zaten yolcu yok..."

Bir minibüsçü Marmaray'ın açılışı ile birlikte düşen işlerinin yeni tramvay hattıyla daha da azalayacağını söyledi.

Başka bir minibüsçü ise "Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak. Zaten trafik yoğun, bu tramvayı da yapmak için bir şeridi iptal etmeleri gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz" diye konuştu.

Bölgede oturanlardan bir kişi, ''Zamandan tasarruf ettirecekse harika, minibüs kültürü zaten İstanbul'a yakışmıyor'' diye karşılarken başka biri de, ''Minibüsle çok trafik oluyor. Hat açıldığında tramvayı tercih ederim'' ifadelerini kullandı.