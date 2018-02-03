Minibüsçünün otobüs vergisi sorunu bitiyor

03 Şubat 2018

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin sevindirici olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle bir haksızlığın ortadan kaldırılacağını vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Yeni yapılacak düzenlemeyle, her araç sahibi ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödeyecek. Şöyle ki; 10 koltuğu olan araçlar otomobil sayılması gerekirken minibüs kabul ediliyor ve 4 bin 300 liraya varan tutarda MTV ödemesi gerekirken 888 lira vergi ödüyorlar. Bu araçları çoğunlukla taksi ruhsatı olmayan korsan taksiciler kullanırken, vergi mükellefi olan ruhsatlı minibüsler de tersine cezalandırılarak otobüs vergisi ödüyor. Minibüslerden alınan otobüs vergisi sorunu bitiyor. Konunun TBMM'ye sevk edilerek, yeni torba yasaya dahil edilmesiyle haksız bir uygulamadan vazgeçiliyor."

"Motorlu taşıtlar vergisinde adalet sağlanacak"

Yapılacak değişiklikle motorlu taşıtlar vergisinde adaletin sağlanacağını aktaran Apaydın, şöyle devam etti:

"Ruhsatında minibüs yazan aracın sigortası minibüs olarak ödeniyor, vergi mükellefiyeti dahi minibüsçü olarak açılıyor. Ancak iş vergi ödemeye gelince otobüs vergisi ödeniyor. Bu çelişkiyi esnafımıza anlatmakta güçlük çekiyorduk. Yeni düzenlemeyle bu haksız ve adil olmayan sistem düzeltiliyor. Düzenlemede emeği geçen başta Maliye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere katkısı olan herkese camiamız adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA