MİT Başkanı Kalın, bugün AK Parti ve DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek
MİT Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerine bugün başlayacak. Kalın, ilk ziyaretini bugün saat 14.00’te AK Parti Grubu ve 15.30’da DEM Parti grubuna gerçekleştirecek. Kalın’ın, ilerleyen günlerde CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin ardından TBMM’de kurulması planlanan komisyonla ilgili sürecin netleşmesi öngörülüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla yürütülen çalışmalara ilişkin siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerine başladı.
Edinilen bilgiye göre, TBMM'de kurulması planlanan komisyon öncesinde Kalın'ın, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Kalın, bugün saat 14.00’te AK Parti Grubu’nu ve ardından 15.30'da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.
Kalın, diğer parti üyeleriyle de görüşecek
Ziyaret trafiğinin bugünden itibaren başlaması beklenirken, MİT Başkanı'nın AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ile grup başkanvekilleriyle de görüşeceği belirtildi.
Kalın'ın, söz konusu temaslarda 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen sürece dair bilgi aktarımında bulunacağı ifade edildi. Komisyonun kuruluşuna dair çalışmaların da bu görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.