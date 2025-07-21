MİT Başkanı Kalın, bugün AK Parti ve DEM Parti meclis grubunu ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla yürütülen çalışmalara ilişkin siyasi partilere bilgilendirme ziyaretlerine başladı.

Edinilen bilgiye göre, TBMM'de kurulması planlanan komisyon öncesinde Kalın'ın, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Kalın, bugün saat 14.00’te AK Parti Grubu’nu ve ardından 15.30'da DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

Kalın, diğer parti üyeleriyle de görüşecek

Ziyaret trafiğinin bugünden itibaren başlaması beklenirken, MİT Başkanı'nın AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ile grup başkanvekilleriyle de görüşeceği belirtildi.

Kalın'ın, söz konusu temaslarda 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen sürece dair bilgi aktarımında bulunacağı ifade edildi. Komisyonun kuruluşuna dair çalışmaların da bu görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.