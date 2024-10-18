MİT, Jandarma ve USOM'dan ortak operasyon! Siber casusluk şebekesinin 9 üyesi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanırken, soruşturmada toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Gençlere ve çocuklara şantaj...

Şüphelilerin, elde ettiği kişisel bilgileri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin de arasında bulunduğu alıcılara sattığı belirlendi. Bu verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı.