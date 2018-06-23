Miting öncesi Erdoğan'a küfür eden 4 kişiye gözaltı
İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür edenlerden 4'ü gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.
Zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA