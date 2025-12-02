MKE Elmadağ’daki patlamaya ilişkin davada karar 5 Aralık’ta açıklanacak

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı bir önceki celse esasa ilişkin görüşün açıklandığını hatırlatarak, sanıklara son savunmalarını yapmak üzere söz verdi.

Sanık Şık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, asli kusurlu olmadığını belirterek, şunlar kaydetti:

"Kazadan üzüntü duyuyorum. Olay günü ben yıllık izindeydim. Olayın sebebi otomatik çalışan sisteme elle müdahale olmasıdır. Maalesef olayın asıl kusurlusu Mehmet Kutlu'dur. Ben her zaman iş sağlığı, güvenliğine önem verdim. İzinliyken bana herhangi bir uygunsuzluk bildirilmedi. Bu olay bizim de psikolojimizi bozdu. Ben bu olay yüzünden emekli oldum. Herhangi bir kusurum yoktur. Beraatimi talep ediyorum."

Sanık Sarı da işletmeden sorumlu olmadığını, sadece ne kadar üretim yapılacağına karar verdiğini, en düşük pozisyonlardan birinde çalıştığını söyledi.

Tesisin çok eski bir sisteme sahip olduğunu ifade ederek Sarı, "Patlama manuel müdahale sebebiyle oldu. Sistem, günümüz teknolojisinde bir sitem olsaydı, bu durum yaşanmayacaktı. Benim daha oryantasyon sürecim devam ederken, bunu değiştirecek yetkim yok. Üretim müdürü değilim, iş veren vekilim değilim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Atasoy ise olayın gerçekleştiği sırada üretim müdürlüğüne vekaleten baktığını, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, patlamanın gerçekleştiği bölümde çalışmadığını savundu.

Savcı, 5 sanık için hapis istedi

Sanık Karabaş ve Armağan da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini, olaya ilişkin bir ihmallerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Sanık Karabacak ise bilirkişinin kendisini suçsuz bulduğuna dikkati çekerek, beraatini istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıklar Zafer Sarı, Oktay Armağan, Ahmet Atasoy, Durdu Uğur Şık ve Aynur Karabaş'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, sanık Kuntay Karabacak'ın ise beraatini talep etti.

Söz alan müşteki avukatları, sanıkların her birinin söz konusu olaya ilişkin suçlu olduğunu, her birinin cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, yeni bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Sanık avukatları da mütalaada yer alan müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaların doğru olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, bir sonraki celse kararın açıklanacağını bildirerek, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.