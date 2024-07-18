Mobilite sektörü girişimcileri ve yatırımcıları Bilişim Vadisi'nde bir araya geldi

Organizyonda hazır bulunan ve mobilite odağında iş fikrine sahip, prototipini geliştirmekte olan ya da geliştirmiş girişimciler, ürünlerini sektöre ve yatırımcılara tanıttı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilşim Vadisi'nde bulunan herkesin inovasyon ve teknolojiye kattığı değerlerle Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

2030 hedefi: 100 Turcorn ve 100 bin teknolojik girişim

En önemli hedeflerinden birisinin 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişiminin ortaya çıkarılması olduğunu belirten Yozgatlıgil, "Hızlandırma programları, Bilişim Vadisi'nin çok detaylı programı ve burada vermiş olduğu destek ve oluşturduğu ekosistem, fikir aşamasından prototip geliştirmeye, üretim ve satış kanallarının oluşturulmasına kadar her adımda bütün organlarımızla buradayız" dedi.

3 bini aşan başvuru ve 160'dan fazla girişimci

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 8 girişimin Mobilite Hızlandırma Programları sayesinde yatırımcılardan fon aldığını belirterek, "Çalışma grubu mobilite hızlandırma programı tasarladı ve içeriğini şekillendirdi. Bugün 120'den fazla firmanın faaliyet gösterdiği Bakanlığımızın mobilite kümelenmesine başvurduğumuz yapıyı ortaya çıkarmış oldu. Mobilite Hızlandırma Programımızın şimdi dördüncüsünü tamamlıyoruz. Bugüne kadar 3 binden fazla başvuru almıştık. 160'tan fazla girişimci bu programlara dahil olmuşlardı. Programa dahil olan girişimcilerimizin birçoğu teknoloji hazırlık düzeyinde gelişim gösterdi. Konsept kanıtı anlaşmaları gerçekleştirildi" diye konuştu.