Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, Türkiye’yi de kapsayan reformlarını açıkladı

Moldova halkı, cumhurbaşkanını seçmek ve Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusunda oy vermek üzere 20 Ekim’de sandık başına gidecek. Ülke için önemli dönüm noktalarından biri olan seçimde cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Andrei Nastase, göç, yolsuzluk, enerji güvenliği ve eğitim konularında vatandaşlarını refaha kavuşturacak reform planlarının yanı sıra Moldova’nın Türkiye ile ilişkilerini güçlendirecek yaklaşımlarını da; açıkladı.

Moldova’nın geleceğini Doğu ile Batı arasında bir köprü olmak şeklinde tanımlayan Andrei Nastase, “Egemenliğimizi koruyan ve ulusal çıkarlarımızı ilerleten pragmatik bir diplomasi politikası benimsemeliyiz. Bu yaklaşım, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi derinleştirirken, Doğu'daki komşularımızla yapıcı ve şeffaf ilişkiler sürdürmeyi de içeriyor. “Dengeli Ortaklık Politikası”, Moldova'nın halkımıza fayda sağlayan ve çıkarlarımızı koruyan ticaret, enerji ve güvenlik anlaşmaları müzakere etmesine olanak tanıyor. Önemli olanın taraf seçmek değil güçlü, egemen ve bağımsız kalmamızı sağlamak olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda değerli ortağımız Türkiye ile ilişkilerimizi beslemek, bizim açımızdan kritik bir öneme sahip” dedi.

“Türkiye ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz”

Türkiye ile bağlarını güçlendirmek adına yeni bir politika geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, “Türkiye ile bağları güçlendirmemiz, iki taraf için de birçok faydayı beraberinde getirebilir. Özellikle tarım ve altyapı gibi sektörlerde ekonomik işbirliğini, ticareti ve yatırımı artırabilir. Moldova’nın dış politikasını dengelemesine, bölgesel istikrarı artırmasına ve yeni pazarlara erişmesine yardımcı olabilir. Ayrıca uluslararası sahnede bağımsız ve dengeli yaklaşımımızı destekleyebilir” diyerek Moldova'nın jeopolitik istikrarı ve ekonomik dayanıklılığıyla yakından bağlantılı olan enerji güvenliği hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Enerji bağımsızlığını yalnızca jeopolitik bir hedef olarak değil, sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağı kabul ediyoruz. Dolayısıyla dışa bağımlılığımızı azaltan, çeşitlendirilmiş bir strateji izlememiz gerekiyor. Benim planım çok yönlü bir yaklaşımı barındırıyor. Yenilenebilir enerjiye yatırımı artırmak, bölgesel enerji işbirliğini geliştirmek ve mevcut enerji altyapımızı iyileştirmek. 2030 yılına kadar enerji kaynaklarımızdaki yenilenebilir enerji payını %40'a çıkarmayı hedefleyen bir ‘Yeşil Moldova’ stratejisi hazırlıyorum. Bu stratejiyi, hem haneler hem de işletmeler için uluslararası ortaklıklar ve fonlama ile desteklenen enerji verimliliği programlarıyla tamamlayacağız.”

“Yaşam standartlarımızı önemli ölçüde yükseltebiliriz”

Geliştirdiği stratejilerin odak noktalarından ekonomik dönüşüm hakkında da konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, “Ülkemizin ekonomik potansiyeli, sistemsel yolsuzluk, yenilik eksikliği ve boğucu bir bürokrasi atmosferi nedeniyle büyük ölçüde kullanılamıyor. Ekonomimizi canlandırmak için tarım sektörünün modernizasyonuna öncelik vermeli, teknoloji ve hizmet endüstrilerimizi genişletmeli, dijital bir ekonomi inşa etmeliyiz. Dijital okuryazarlığı, dijital altyapıyı ve teknoloji girişimlerini desteklemeye odaklanan, ‘Dijital Moldova 2030' adlı bir girişim başlatmayı öneriyorum. Moldova, uygun şekilde donatılıp güçlendirilirse inovasyonu ve girişimciliği teşvik edebilecek genç bir nüfusa sahip. Bürokrasiyi azaltıp teknoloji ve yeşil enerji şirketlerine vergi teşvikleri sağlayarak hem yerel hem de yabancı yatırımları çekebilir, yüksek kaliteli işler yaratabilir ve yaşam standartlarımızı önemli ölçüde yükseltebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fırsat eşitliği sağlayarak gençlerin göç etmesinin önüne geçecek

Genç nüfusa dair halihazırdaki en büyük sorunlardan dış göç konusunun altını çizen Andrei Nastase, “Genç göçü, fırsat eksikliğinin açık bir göstergesi sayılabilir. Bu duruma karşı koymak adına istihdamı artıracak vergi indirimlerinden yeni kurulan şirketlere yönelik tohum finansmanına kadar kapsamlı bir teşvik paketi içeren ‘Kal ve Büyü’ isimli bir girişim başlatmak istiyorum. Ayrıca gençlerin Moldova’nın geleceğinde bir payları olduğunu hissetmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu amaçla, mentorluk programları aracılığıyla girişimcilik kültürü oluşturmayı, uygun fiyatlı konut çözümleri sağlamayı ve fikirlerin kuluçkaya yatırılıp geliştirilebileceği gençlik merkezleri kurmayı planlıyorum. Moldova'nın geleceği olan parlak zihinleri kaybetmeyi göze alamayız” dedi.

“Eğitim, her ilerici toplumun temelini oluşturuyor”

Gençlerin daha donanımlı bireyler olması için hazırladığı eğitim reformuna dair detayları da paylaşan Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, “Eğitim, her ilerici toplumun temelini oluşturuyor. Moldova'nın eğitim sistemini dönüştürmek için de öncelikle müfredatımızı günümüzün dijital ve küresel ekonomisinde gerekli becerilerle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. STEM eğitimi, dijital beceriler ve eleştirel düşünme alanındaki girişimleri destekleyecek bir ‘Eğitimde Yenilik Fonu’ oluşturulmasını öneriyorum. Ayrıca öğretmen eğitimine yatırım yapmalı, çalışma koşullarını ve gelirlerini de iyileştirmeliyiz. Böylece değerli öğretmenlerimizi, yüksek kaliteli eğitim vermeleri için motive ederken, gelişimlerini de destekleyebiliriz” açıklamasını yaptı.

“Moldova’nın eyleme geçecek bir lidere ihtiyacı var”

Sistemsel değişikler kapsamında yolsuzlukla mücadelenin de reform paketleri arasında yer aldığını vurgulayan Andrei Nastase, “Yolsuzlukla mücadele, sistemsel değişime kesin bir bağlılık gerektiriyor. Öncelikle, yolsuzluktan sorumlu olanların hesap verebilir olduğundan emin olmalıyız. Bu bakış açısı siyasi etkiden uzak, sağlam ve gerçekten bağımsız bir yolsuzlukla mücadele kurumu kurmayı şart kılıyor. Dolayısıyla tüm hükümet sözleşmeleri, harcamaları ve işlemleri çevrimiçi bir platform aracılığıyla halka açık hale getirilmeli. Bu yalnızca şeffaflığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sivil toplum ve medyanın hükümet eylemlerini daha etkili bir şekilde incelemesini sağlayacak” yorumunda bulunarak, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Moldova önemli bir dönüm noktasında ve ülkemizin geleceğine dair var olan riskler, hiç bu kadar çok olmamıştı. Uzun süredir, politikacıların değişim vaat ettiği, ancak bunu gerçekleştiremediği bir döngüde sıkışıp kaldık. Benim de siyasetteki yolculuğum adil, hakkaniyetli bir Moldova görme konusundaki derin arzumla başladı. Moldova'nın sadece kağıt üzerinde değil, eylemde de reforma gerçekten bağlı bir lidere ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Dürüstlük, birlik ve gerçek ilerlemeye dayalı yeni ve kararlı bir yön sunmak için buradayım. Çocuklarımızın gururla evim diyebileceği bir Moldova inşa edebiliriz, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayabiliriz.”