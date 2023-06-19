Morgan Stanley, TCMB'nin faizi 11,5 puan artırmasını bekliyor
Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB'nin politika faizini 11,5 puan artışla yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini belirtti.
Morgan StanleyTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta yapacağı toplantıda alacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
Banka TCMB’nin Perşembe günü yapacağı toplantıda politika faizini 11,5 puan artırarak yüzde 20’ye çıkarmasını, öte yandan iletişimde enflasyona odaklanılması ve kademeli deregülasyon yapılmasını beklediklerini kaydetti.
Morgan Stanley ekonomistleri Pazartesi günü yayımladıkları notta poizitif reel faizi işaret eden seviyelere hızlı bir şekilde ulaşılmasını beklemediklerini ifade etti.
İki ekonomist geçtikleri notta, “İlk adımların politika faizinin enflasyon beklentileriyle arasındaki büyük farkı kapamayı hedefleyeceğini düşünüyoruz. PPK, enflasyon beklentilerini yönetmeyi hedeflemek amacıyla büyük olasılıkla daha fazla faiz artış sinyali verecek” ifadelerini kullandı.