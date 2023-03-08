Moskova'da Suriye için dörtlü zirve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hossein Amir-Abdollahian ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantılara İran'ın da katılma isteğini olumlu karşıladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"- Hangi ülke katılmak ve katkı sağlamak isterse biz buna evet deriz. Şu anda zaten Suriye için ayakta kalan tek mekanizma da Astana formatı. Ruslara da 'İran'ın katılmasında bir mahsur yok' dedik.

- Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu da dörtlü şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için."

Bakan yardımcısını Moskova'ya göndereceklerini ve bu toplantıya İran tarafının da katılacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian ise yaptığı değerlendirmede, İran'ın Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklediğini söyledi.