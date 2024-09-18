MOSSAD ajanları davasında karar çıktı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 2 sanık bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında somut bir delil bulunmadığını öne sürdü. Sanıklar da savunmalarında beraatlerini talep etti.

Ceza çıktı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut'u üzerine atılı "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, bu cezada takdiri indirim uygulayarak 8 yıl 4'er aya indirdi.

Heyet, 35 sanığı da aynı suçtan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, bu cezayı da 6 yıl 8'er aya indirdi ve sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, toplam 19 sanığın ise üzerlerine atılı "yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini" suçundan, "yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.