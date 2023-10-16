Motorine zam geliyor!

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen çatışmaların etkisi küresel çapta büyüyor. Brent petrol 12 Ekim'den bu yana 85 dolardan 90 dolara kadar yükseldi. Bu yükselişten önce petrol fiyatları talep endişeleriyle düşüş yaşıyordu. Bu da benzin ve motorine iki defa gelen indirim olarak yansımıştı. Şimdi çatışmaların yarattığı arz endişeleri fiyatları yeniden 90 dolara çıkardı. Bu da akaryakıta zam olarak yansımaya başladı.

Bu gece yarısı zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 23 kuruş zam gelecek. Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.