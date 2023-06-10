MS Bakanı Yaşar Güler'den patlamayla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Hatay'a giden Bakan Güler, Elmadağ'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlama nedeniyle programını yarıda keserek Ankara'ya döndü.

Bakan Güler, patlamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah 08.37'de MKE A.Ş Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. Maalesef 5 işçi kardeşimizi kaybettik. Patlama meydana gelene kadar kamera kayıtları mevcut. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Olay teferruatlı biçimde incelenecek ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tekrar başımız sağ olsun."