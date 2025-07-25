MSB 2025 personel alımı başladı: Uzman yardımcısı ve sürekli işçi başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 137 personel alımı yapacak. 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 sürekli işçi istihdam edilecek. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...

MSB personel alımı başvuruları ne zaman?

MSB uzman yardımcısı kadrosu için başvurular 25 Temmuz – 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi şekilde yapılacak: https://personeltemin.msb.gov.tr

Sürekli işçi pozisyonları için başvuru tarihleri ise 25 – 29 Temmuz 2025 arasında. Bu alım Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler?

Uzman yardımcılığı başvurusu için; 2023 veya 2024 KPSS'ye girmiş olmak ve kadro bazında belirtilen ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak gibi detaylar yer aldı.

Sürekli işçi alımı için gerekli detaylar ise MSB'nin internet sitesinde yayımlandı.

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Kaç kişi alınacak?

Uzman yardımcısı: 40 kişi

Sürekli işçi: 3.097 kişi

Toplamda 3.137 personel MSB bünyesinde istihdam edilecek.

Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sürecinin ardından değerlendirme ve kura işlemleri yapılacak. MSB’nin resmi internet sitesi üzerinden sürece ilişkin tüm bilgilendirmeler duyurulacak.