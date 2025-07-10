MSB detayları açıkladı! 12 asker nasıl şehit oldu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olduğu mağara olayına dair detayları paylaştı. Açıklamada, olayın metan gazı kaynaklı gerçekleştiği, soruşturmanın ise halen sürdüğü bildirildi.

Mağara keşif köpeğiyle incelendi

MSB, 1-5 Temmuz tarihleri arasında bölgede sürdürülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında mağaranın birinci katında önce keşif köpeğiyle, ardından patlayıcı tespit timleriyle inceleme yapıldığını aktardı. Olay günü ise köpekle yeniden keşif gerçekleştirildiği, ardından üç grup halinde mağaraya giren toplam 12 askerin ikinci katta görev yaptığı belirtildi. Bu katta oksijen seviyesinin yüzde 19 olarak ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, “Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır” ifadesine yer verdi. Açıklamada, benzer durumların önüne geçilmesi için tüm süreçlerin titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.

"Gündeme gelen iddialar asılsız"

Kamuoyunda gündeme gelen çeşitli iddiaların da asılsız olduğu belirtildi. MSB, "Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır" dedi.

Ayrıca, bazı yorum ve paylaşımların Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan dezenformasyon içerikleri olduğu ifade edilerek, "Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır" denildi.