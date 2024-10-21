MSB'den FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin ilk açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'nin 20 Ekim'de öldüğü ortaya çıktı. Terörist Gülen'in ölümü istihbarat kaynaklarınca da teyit edildi. Milli Savunma Bakanlığı da 15 Temmuz hain darbe giriiminin bir numaralı sanığı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

'Vatansız olarak öldü'

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."