MSB'den İran mesajı: Cevap verme hakkımızı saklıdır

İran’dan fırlatılan ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir füze, havada imha edildi. Söz konusu gelişme, Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında da ele alındı.

Bakanlıkta yapılan açıklamada, füzenin nasıl etkisiz hale getirildiğine ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre İran’dan ateşlenen füze, Doğu Akdeniz’de konuşlandırılan NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından havadayken durduruldu.

Açıklamada ayrıca, füzenin etkisiz hale getirilmesinin ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen mühimmat parçasının ise hava savunma sistemine ait olduğu bilgisi verildi.

"Hasmane tutumlara cevap verme hakkımız saklıdır"

Türkiye’nin hava sahası ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığının en üst seviyede sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

MSB'den yapılan basın bilgilendirme mesajı şu şekilde:

"Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hâle getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.

"Çatışmaların sonlandırılmasını istiyoruz"

İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ediyoruz. Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz.

"Kitlesel göç hareketi' iddiası gerçek değildir"

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran'dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

"Komşularımızın toprak bütünlüğünden yanayız"

Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK'ın İran'da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz."