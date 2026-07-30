MSB'den Türkiye-Irak mesajı: Ekonomi ve enerji ön planda

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu temaslar ve imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak ilişkilerinin yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenlik açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Güvenlik alanındaki koordinasyon sürüyor

MSB, Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliğinin terörle mücadelede elde edilen başarıların önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, güvenlik alanındaki iş birliğinin kesintisiz devam ettiği belirtilerek, ortak mekanizmaların işletildiği, sınır güvenliği ile terörle mücadeleye yönelik koordinasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Savunma, ekonomi ve enerji alanlarında iş birliği

Son dönemde yapılan temaslarda ise ekonomi ve enerji alanındaki iş birliğinin ön plana çıktığı belirtilirken, güvenlik alanında oluşturulan mevcut mekanizmaların etkin şekilde işlemeyi sürdürdüğü vurgulandı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Irak Başbakanının ülkemizi ziyareti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmeler ve müteakiben imzalanan anlaşmalar ülkemiz, Irak ile bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşımaktadır. Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir.

Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda; sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmıştır. Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır."