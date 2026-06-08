MSÜ 2026 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanacak mı?

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Millî Savunma Üniversitesi'ne yerleşip yerleşemeyeceğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekleyen adayların gözü kulağı Millî Savunma Bakanlığında... Geçen yıl tercih süreci 21 Nisan'da kapanmış, sonuçlar ise 24 Haziran 2025'te adaylarla paylaşılmıştı. Bu yıl sonuçlar henüz ilan edilmezken "MSÜ 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğunlaşıyor.

2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2026 tercih sonuçları açıklanmış değil. Geçen yılki süreç tekrar ederse bu yıl sonuçların 21 Haziran'da açıklanması beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.