MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? (2026)

2026 MSÜ sınavı için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav yerleri bulunuyor. Subay ve astsubay olma hedefiyle sınava girecek binlerce kişi, sınav öncesi yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Özellikle sınava nerede girileceğinin netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusu öne çıkıyor.

MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, MSÜ 2026 sınav giriş belgesi için tarih paylaşmadı. Kurum sınavlardan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 20 Mart tarihinde olacak.

Öte yandan geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026’daki olarak belirlendi. Ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.