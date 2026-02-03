Riyad'da kritik zirve: Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yeni iş birlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyad’da gerçekleştirdiği temaslar sürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel meseleler ile ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik kararlılığı vurguladı.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti için bulunduğu Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum ve Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.