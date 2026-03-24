MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2026 sonuçları ne zamana açıklanacak?

MSÜ sonuçları için heyecan dorukta... Askeri öğrenci adayları sürekli olarak Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi sitesini hem de ÖSYM'yi ziyaret ediyor. Tarih daha önce belirtilmişti fakat unutanlar veya tereddüt yaşayanlar "MSÜ 2026 sonuçları ne zamana açıklanacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.

MSÜ sonuçları açıklandı mı?

MSÜ 2026 sonuçları 24 Mart Salı günü itibarıyla açıklanmış değil. Takvime göre sonuçlar 26 Mart Perşembe açıklanacak fakat saat konusunda bir bilgi yok.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.