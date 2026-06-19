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Yüz binlerce askeri üniversite adayı MSÜ tercih sonuçlarına odaklanmış durumda... Haftanın son günü ve beklentiler de iyice artmış durumda... Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesi ile sosyal medya hesabı anlık takip edilirken "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" sorusu gündemden düşmüyor.

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 19 Haziran 2026 Cuma günü MSÜ sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. 2025'teki süreç işlediği takdirde sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenilecek.