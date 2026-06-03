MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanacak mı? MSÜ 2026 tercih sonuç tarihi belli oldu mu?
MSÜ tercih sonuçları gündemden düşmüyor. Uzun süredir adaylar Milli Savunma Bakanlığından açıklama bekliyor. Bugün de yine sıkça gelen soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
MSÜ 2026 tercihleri 24 Nisan'da sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuç tarihi aramaları yoğunlaştı. İşlemlerin üzerinden haftalar geçti ve gözler sürekli Milli Savunma Bakanlığında... Sürekli başvurulan soru ise "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2026 MSÜ tercih sonuçları pazartesi açıklanır mı?
MSÜ 2026 tercih sonuçlarının pazartesi günü açıklanması ihtimal dahilinde fakat beklenmiyor.
Geçen yılki süreç tekrar ederse bu yıl sonuçların 21 Haziran'da açıklanaması beklenir.
Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.