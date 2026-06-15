MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanacak mı, ne zaman açıklanıyor?

Yüz binler, subay ve astsubay olma hayaliyle MSÜ 2026'ya girdiler. Sonuçlar açıklandı, ardından tercih süreci başladı. Tercihlerin üzerinden de epey zaman geçerken her gün sonuç tarihi ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2026 tercih sonuçları ilan edilmedi. 2025 yılındaki süreç hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.