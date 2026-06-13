MSÜ tercih sonuçları için tarih verildi mi, ne zaman açıklanacak?

Subay, astsubay olmak isteyen yüz binlerce genç her sene MSÜ'ye giriyor. Bu yıl da sınav ve tercih süreci sona erdi şimdi gözler sonuçlarda... Geçen yılki süreç ile ilgili bilgi alınmak istenirken "2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu bugün de tavan yapmış durumda...

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 13 Haziran 2026 Cumartesi itibarıyla MSÜ 2026 tercih sonuçları açıklanmadı. Geçen yılki süreç hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.