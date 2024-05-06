MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek? İşte o tarih...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), tercih işlemleri sürüyor. Takvim doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek?
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri, 3 Nisan'da başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? Tercihler nereden yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığ'ından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 3 Nisan 2024'te başlamış olup, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.