MTSO konteyner kent kurulumuna yoğunlaştı

Depremin hemen ardından ilk olarak Meclis Üyelerini olağanüstü toplayan MTSO, ikinci görüşmeyi 41 Meslek Komitesinin başkanlarıyla gerçekleştirdi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Başkan Yardımcıları Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar düzenledikleri toplantıyla komite başkanlarına bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, bundan sonra neler yapılması gerektiğini paylaştı.

Kızıltan: “Nokta atışı yardımlar yapma gayretindeyiz”

Oda çalışmaları hakkında Komite Başkanlarını bilgilendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine çok miktarda yardım gittiğini hatırlattı. Ancak deprem bölgelerinde depo alanları bulunmaması nedeniyle yardımların zayi olmaya başladığını kaydeden Kızıltan, bu nedenle MTSO olarak yardımların doğru yerlere ulaşabilmesi adına Mersin’e gelen çok sayıdaki depremzedenin ihtiyacının karşılanmasına odaklandıklarını bildirdi. Kızıltan bugüne kadar oda tarafından yürütülen çalışmaları maddeler halinde şöyle özetledi, “İlk gece Adana Havalimanı’na yurtdışından gelen kurtarma ekipleri ve malzemeleri vardı. Lojistik sektöründeki arkadaşlarımızın desteğiyle sabaha kadar organizasyon yaparak 30’a yakın otobüs ve 30’a yakın TIR’la bu ekiplerin ve malzemelerin deprem bölgelerine ulaşımını sağladık. Olağanüstü Meclis Toplantısı yaptık ve bir karar çıkarttık. İlk etapta 2 milyon liralık bütçe ayırdık. Önümüzdeki süreçte bunun üzerine ilave yapılacaktır. Valilik her gün depremzedelere yemek çıkarıyor. Biz de oda olarak bu yemeklerin günlük et ihtiyacını karşılıyoruz. Salça, yağ gibi malzemeleri temin ediyoruz. Yüzlerce insana yemek yapılıyor.”

Bucuge: “Konteyner kent için çalışmalara başladık”

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Bucuge ise Mersin’e gelen depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük göçlerinden birisinin yaşanmaya başladığına işaret eden Bucuge, Gölcük depreminden yola çıkarak bu depremde de yardımların 2 ile 4 yıl arasında devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Mevcut durumda belediyenin belirlediği yerlerin, otellerin, yazlık konutların tamamen dolduğunu hatırlatan Bucuge, daha çok kişinin barınabilmesi adına ‘konteyner kent’ kurulumuna yoğunlaştıklarını bildirdi. 40 bin 928 metrekarelik bir alanın belediye tarafından teklif edildiğini ve bu alan üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını kaydeden Bucuge, ilk etapta bin kişinin barınabileceği bir alan oluşturup ardından bu sayıyı artırabileceklerini ifade etti.