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“Mücbir sebep meclis gündemine taşınmalı”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, milletvekillerine mücbir sebep çağrısında bulundu. Uygulamanın günler sonra biteceğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, konunun meclis gündemine taşınmasını beklediklerini söyledi.

Dünya Gazetesi
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Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı tarafından uygulanan Malatya, Hatay, Adıya­man, Kahramanmaraş ve Gazi­antep’in Nurdağı ile İslahiye il­çelerini kapsayan mücbir sebep uygulaması süresi 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Bakanlık tarafından “son kez” ifadesiyle uzatılan mücbir se­bep süresinin yeniden uzatıl­ması için girişimlerini sürdüren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mil­letvekillerine çağrıda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, şu ifadelere yer verdi; “Depremin sosyal, fi­ziki ve ekonomik anlamda yıktı­ğı şehrimiz için büyük önem ta­şıyan mücbir sebep uygulaması 31 Ağustos tarihinde sonlanıyor. Uzun bir süredir uygulamanın devamı için resmi girişimler ve basın yoluyla ısrarlı çalışma­lar yürütmekteyiz. İktidar ve muhalefet milletvekillerimizin de konuya duyarlı davranarak, yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek için süre uzatım talebimizi meclis gündemine ta­şımalarını bekliyoruz.”

“Müjdeli bir haber bekliyoruz”

31 Ağustos sonrası karşılaşa­cağı dev vergi borçlarını ödeme gücü olmayan binlerce esnaf, tüccar ve sanayicinin kara kara düşündüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, günlerdir her plat­formda dile getirdiği söylemi­ni yineleyerek, “Öyle 3-5 aylık uzatmalar değil, makul seviyede uzun süreli uzatma bekliyoruz. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl sürmüş, son­rasında da sunulan uzun vadeli taksitle ödeme imkânı ile ticari hayat kendini toparlamıştı.

Ya iş yerleri teslim olup ticari ha­yat normale dönene kadar müc­bir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmeli­dir. Devletimizin yakın geçmiş­te bazı şirketler için büyük öl­çekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep sü­resi uzatılmayacaksa benzer vergi affı uygulanmalıdır. Ma­latya, Hatay, Adıyaman, Kahra­manmaraş, Nurdağı ve İslahiye olarak hükümetimizden müjde­li bir haber bekliyoruz” ifadele­rini kullandı.