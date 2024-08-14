“Mücbir sebep meclis gündemine taşınmalı”

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı tarafından uygulanan Malatya, Hatay, Adıya­man, Kahramanmaraş ve Gazi­antep’in Nurdağı ile İslahiye il­çelerini kapsayan mücbir sebep uygulaması süresi 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Bakanlık tarafından “son kez” ifadesiyle uzatılan mücbir se­bep süresinin yeniden uzatıl­ması için girişimlerini sürdüren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mil­letvekillerine çağrıda bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, şu ifadelere yer verdi; “Depremin sosyal, fi­ziki ve ekonomik anlamda yıktı­ğı şehrimiz için büyük önem ta­şıyan mücbir sebep uygulaması 31 Ağustos tarihinde sonlanıyor. Uzun bir süredir uygulamanın devamı için resmi girişimler ve basın yoluyla ısrarlı çalışma­lar yürütmekteyiz. İktidar ve muhalefet milletvekillerimizin de konuya duyarlı davranarak, yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek için süre uzatım talebimizi meclis gündemine ta­şımalarını bekliyoruz.”

“Müjdeli bir haber bekliyoruz”

31 Ağustos sonrası karşılaşa­cağı dev vergi borçlarını ödeme gücü olmayan binlerce esnaf, tüccar ve sanayicinin kara kara düşündüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, günlerdir her plat­formda dile getirdiği söylemi­ni yineleyerek, “Öyle 3-5 aylık uzatmalar değil, makul seviyede uzun süreli uzatma bekliyoruz. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl sürmüş, son­rasında da sunulan uzun vadeli taksitle ödeme imkânı ile ticari hayat kendini toparlamıştı.

Ya iş yerleri teslim olup ticari ha­yat normale dönene kadar müc­bir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmeli­dir. Devletimizin yakın geçmiş­te bazı şirketler için büyük öl­çekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep sü­resi uzatılmayacaksa benzer vergi affı uygulanmalıdır. Ma­latya, Hatay, Adıyaman, Kahra­manmaraş, Nurdağı ve İslahiye olarak hükümetimizden müjde­li bir haber bekliyoruz” ifadele­rini kullandı.