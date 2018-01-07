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Müftülere nikah yetkisi incelenecek

Anayasa Mahkemesi, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşme kararı aldı.

Müftülere nikah yetkisi incelenecek
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CHP'nin müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurusuyla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi.

Kanunun iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "evlendirme yetkisi"ni düzenleyen 22. maddesinde yapılan değişiklikle il ve ilçe müftülerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmişti.

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